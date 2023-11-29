В Москве зафиксировали первые две смерти от ставропольского метадона SHOT: два москвича скончались от метадона, который могли привезти из Ставрополя

Двое жителей Москвы скончались после употребления метадона, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, смертельную партию синтетического препарата могли привезти из Ставрополя.

Как передает канал, первую жертву — 27-летнюю уроженку города Муром — нашла в квартире ее подруга, которая приехала в гости. Девушка лежала на полу в бессознательном состоянии, а рядом с ней находилось тело второй жертвы — ее 32-летнего знакомого. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Согласно предварительным данным судмедэкспертизы, девушка и ее друг скончались из-за отравления метадоном. Следователи проводят проверку.

Накануне в Москве госпитализировали 16-летнего студента строительного колледжа с отравлением метадоном. Подросток не признался, что употреблял запрещенные вещества. Ночью его мать услышала сильные хрипы и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики сразу забрали подростка в токсикологическое отделение, где ему поставили диагноз. До этого в московских больницах с метадоновым отравлением оказались двухлетняя девочка и 24-летний мужчина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.