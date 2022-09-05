В Москве задержаны гендиректор и повар частного детского сада В Москве задержали гендиректора и повара частного детсада из-за отравления детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали гендиректора и повара частного детсада на северо-западе Москвы после отравления восьми детей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова в Telegram-канале. Инцидент произошел в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице, по факту было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дети ели продукты, не отвечающие требованиям безопасности.

Следствием получены необходимые заключения Роспотребнадзора о допущенных должностными лицами нарушениях при организации питания. Сегодня задержаны генеральный директор и повар частного детского сада. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве двое мужчин отравились арбузом, один из них находится в реанимации. У госпитализированного диагностировали отравление неизвестным веществом, а также острую почечную недостаточность и гиперкалиемию (повышение уровня калия в крови, влияющее на сердечный ритм).

Одного из пострадавших доставили в ГКБ им. Иноземцева. Медики диагностировали у него «токсическое действие неуточненного вещества».