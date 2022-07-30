В Москве задержаны директор и владелец хостела, где погибли 8 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГУ СКР по Москве задержало владельца и директора хостела на Алма-Атинской, где погибли 8 человек. В ближайшее время им предъявят обвинения, следствие будет просить суд арестовать их, сообщает пресс-служба столичного главка.

Имена задержанных не уточняются, но известно, что учредителю «Сонаты» 55 лет, директору — 24 года. Сейчас у них проводятся обыски. На обоих заведено уголовное дело по статье о некачественном оказании услуг. Проверяется несколько версий пожара, одна из которых — неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что пожар в хостеле на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, унёс жизни восьми человек. Люди погибли от отравления угарным газом.

Пожар произошёл в хостеле «Соната» в ночь на 29 июля. Хозяева, считают в СК, грубо нарушали правила пожарной безопасности. На окнах комнат были установлены решётки, из-за которых погибшие просто не смоли выбраться на улицу.