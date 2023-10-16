Стало известно о задержании в Москве заместителя руководителя отдела СК «112»: задержан замглавы отдела СК по Троицкому и Новомосковскому округам Сосин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве задержан заместитель руководителя одного из отделов Следственного комитета. По данным канала, речь идет о Евгении Сосине, который работал с делами по Троицкому и Новомосковскому округам столицы.

«112» сообщает, что замруководителя подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. По данным канала, задержание не связано со служебной деятельностью.

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