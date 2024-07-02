В Москве мигрант попытался изнасиловать девушку и был задержан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который 30 июня попытался изнасиловать местную жительницу, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Девушка оказала сопротивление насильнику и обратилась в полицию. Выяснилось, что подозреваемый — уроженец Узбекистана. Следствие просит суд арестовать мужчину, ему предъявили обвинение в покушении на изнасилование.

30 июня 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Вяземской в городе Москве, напал на незнакомую девушку и, применив насилие, попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, злоумышленник с места преступления скрылся, — сообщили в СКР.

Ранее правоохранители в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте. О преступлении сообщил полиции накануне сын потерпевшей. Подозреваемого задержали. Им оказался их знакомый иностранец, не состоящий на миграционном учете в России. Пока на него составили административный протокол о нарушении пребывания в РФ.