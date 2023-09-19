В Москве задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора Убивший сотрудницу Роспотребнадзора в Москве не был знаком со своей жертвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзоре на улице Молдавской, сообщает столичная прокуратура. В скором времени в отношении него будет избрана мера пресечения.

Задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на ул. Молдавская на западе Москвы. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в прокуратуре.

Столичное управление Следственного комитета России сообщает, что мужчина признал вину. По его словам, с погибшей он знаком не был, а убить ее решил из-за внезапно возникшей неприязни.

С мужчиной проведена проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям, как совершил преступление. По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей, мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, — рассказали в СКР.

Тело 51-летней женщины было обнаружено со следами удушения на шее 18 сентября. Его нашел прохожий неподалеку от тропинки возле жилого дома. Известно, что погибшая была начальницей кадрового отдела надзорного ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Для установления всех обстоятельств преступления следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Установление обстоятельств произошедшего контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.