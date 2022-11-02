В Москве задержан известный каскадер Игорь Панин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный каскадер Игорь Панин задержан правоохранительными органами в Москве. Поводом стал конфликт с полицейскими, сообщает РЕН ТВ.

О задержании исполнителя опасных трюков сообщил его адвокат Андрей Алешкин. По его словам, Панин стоял у «Азбуки вкуса», когда к нему подошли незнакомые люди и выкинули его из машины. При этом мотивы нападавших, по словам юриста, были непонятны.

Он задержан на улице Маршала Жукова в Москве. В отношении него проводится проверка. Он напишет встречное заявление, поскольку раньше имел место конфликт с полицейскими. Пока в обстоятельствах разбираемся, находимся на месте, — рассказал подробности происшествия Алешкин.

На момент происшествия в машине трюкача находились его жена и несовершеннолетние дети.

Ситуация достаточно сложная, сейчас пытаемся решить, — сказал адвокат.

Игорь Панин комментировал NEWS.ru возможность сбежать, уцепившись за шасси самолёта. По его словам, это невозможно на 98%. Речь шла о происшествии в Кабуле, когда несколько человек сорвались с американского самолета, пытаясь улететь из столицы Афганистана.