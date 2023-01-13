В Москве задержан глава НПЦ наркологии Сергей Копоров по делу Брюна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова в рамках уголовного дела в отношении экс-главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. В Тверском суде ТАСС сообщили, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Копоров Сергей Георгиевич. После проведения с ним следственных действий принято решение о ходатайстве перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — следует из сообщения пресс-службы суда.

Брюн проходит по делу об особо крупном мошенничестве, он обвиняется в хищении 20 млн рублей у Департамента здравоохранения Москвы.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Следствие полагает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний. На допросе Брюн отказался признавать вину.