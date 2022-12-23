В Москве задержан гендиректор автомобильной компании «Мосавтодилер»

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В Москве задержали Ярослава Коротких, генерального директора автомобильной компании «Мосавтодилер», которая занималась выкупом премиум-авто за границей и передачей покупателю в России, сообщает Telegram-канал «112». Ряд клиентов сообщили, что с них брали полную предоплату за услуги, а позже не выходили на связь.

Коротких заявил, что проблемы с доставкой машин возникли из-за проблем с логистикой и таможней.

Десятки обманутых клиентов по всей России подали на компанию в суд.

Ранее автоэксперт Виталий Архиреев раскрыл способ купить машину почти мгновенно. По его словам, если требуется купить машину как можно скорее, то следует обратить внимание на вторичный рынок машин. Специалист уточнил, что рынок подержанных авто способен составить конкуренцию рынку новых машин в будущем.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что экспансия китайских автомобилей — это угроза для России. По его словам, уже в этом году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составит 25 процентов.