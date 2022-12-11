В Москве задержали женщину, бросившую младенца в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Москвы задержали женщину, которая накануне бросила младенца в подъезде жилого дома, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Ведомство также опубликовало видео, снятое камерой домофона. На кадрах видно, как женщина с младенцем на руках, вышедшая из такси, подходит к двери подъезда. Ее лицо закрыто медицинской маской. Некоторое время спустя она выходит из подъезда уже с пустыми руками.

Новорожденная девочка примерно недельного возраста была найдена вечером 10 декабря в подъезде одного из жилых домов по улице Паромная на юге столицы. Завернутый в одеяло ребенок лежал на лестничной клетке первого этажа. Новорожденная доставлена в медицинское учреждение, видимых повреждений у нее нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге молодая мать не заметила, как ее ребенок выпал из коляски во время прогулки. Малыша на асфальте заметили прохожие и сообщили о нем в полицию. Ребенка доставили в больницу, где у него выявлено отравление неизвестным веществом. Полицейские также нашли мать ребенка и выяснили, что во время прогулки она находилась под действием психотропных веществ.