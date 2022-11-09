В Москве задержали защитников Битцевского леса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали пятерых защитников Битцевского леса Максима Лубенца, Виталия Колесникова, Дмитрия Привалова, Егора Баранова и Сергея Синебрюхова, сообщает «ОВД-Инфо» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента). По данным портала, на помощь к задержанным выехал защитник Евгений Куракин.

Как пишет «ОВД-Инфо», до этого активисты пытались помешать строительным работам в Битцевском лесу и не дали водителям застройщика, у которых не было пропуска, проехать, а также вызвали полицию. После этого, добавляет портал, рабочие напали на защитников леса и стали их избивать.

«ОВД-Инфо» отмечает, что сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали по пять человек от противоборствующих сторон. В отделении ОВД «Чертаново Северное» полицейские взяли у всех объяснения. По данным портала, строителей отпустили без составления протоколов, а защитников леса оставили на ночь. Им собираются вменить статью о побоях (6.1.1 КоАП) и статью о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), добавляет портал.

Столичные акции протеста против вырубки природно-исторического парка Битцевский лес начались в ноябре 2021 года. Активисты выступают против проекта, который ведет департамент капитального ремонта Москвы.

Ранее во время акции против вырубки леса охранники строителей напали на кандидатку в муниципальные депутаты столичного района Ясенево от КПРФ Елену Медведеву. Несколько мужчин начали приставать к активистке, дергать ее за волосы и издеваться над ней. Женщина попыталась отбиться, однако один из мужчин все же прорвался к Медведевой, повалив ее на землю. Девушка ударилась затылком, позже ее увезли в больницу. Позднее полицейские задержали активиста Павла Наумова, после чего отвезли его в ОВД «Ясенево».