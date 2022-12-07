В Москве задержали замглавы летного отряда Минобороны за взятку В Москве задержали замглавы летного отряда Минобороны РФ Бутусова по подозрению во взятке

Фото: Государственная авиакомпания «223 лётный отряд» Минобороны РФ

Евгений Бутусов

В Москве задержали заместителя гендиректора по наземному обслуживанию авиационной компании «223-й летный отряд» Минобороны РФ Игоря Бутусова по делу о взяточничестве (статья 290 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда столицы. Представителя министерства просят заключить под стражу.

Евгений Бутусов является подозреваемым по ч.6 ст. 290 УК РФ, ему просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Как сообщает ТАСС, Бутусов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным агентства, он отказался сотрудничать со следствием. Суд удовлетворил просьбу о его аресте.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина к двум годам колонии за растрату 5,2 млрд рублей, выделенных Министерством обороны РФ из федерального бюджета на гособоронзаказ. Помимо этого, бизнесмен также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В рамках проекта Минобороны холдинг Болотина должен был разработать БМП «Курганец».