В Москве задержали восемь школьников из ЧВК «Редан»

В одном из столичных парков полиция задержала восемь школьников из ЧВК «Редан», сообщает Telegram-канал Baza. Молодые люди не делали ничего противозаконного, однако их доставили в отдел, где с подростками провели профилактическую беседу.

Полицию вызвал охранник, который насторожился из-за внешнего вида детей: у них были длинные темные волосы, клетчатые штаны и майки с изображением паука. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подростков, среди которых была одна девочка.

Школьников отвезли в отделение на Якиманке. С детьми провели профилактическую беседу о недопущении нарушения общественного порядка.