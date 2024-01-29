Сайт мэра Москвы обзавелся разделом о выборах президента На сайте мэра Москвы появился раздел о выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сайте мэра Москвы появился раздел, посвященный предстоящим выборам президента России, говорится в соответствующей публикации на ресурсе. Здесь можно найти информацию, как о самой процедуре, так и способах голосования и нововведениях.

Уточняется, что на сайте размещена электронная карта с адресами избирательных участков, а в личном кабинете заработает специальный сервис, которые поможет москвичам выбрать доступный способ голосования. Проголосовать граждане смогут онлайн или на избирательном участке. Выборы продлятся с 15 по 17 марта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Он также перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты.

Ранее политик Борис Надеждин заявил, что набрал число подписей, необходимое для подачи заявки на участие в выборах. Он отметил, что у его штаба есть уже 101 тысяча подписей. При этом в ЦИК они намерены подать 105 тысяч «идеальных» подписей. Из-за этого штаб политика намерен набрать 150 тысяч подписей, чтобы исключить дефицит «качественных» подписей при подаче заявки.

До этого в пресс-службе ЦИК России сообщили о начале приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг).