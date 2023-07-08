В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования На юге Москвы задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин задержали на юге Москвы, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по городу Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке изнасилования.

В вечернее время 7 июля 2023 года мужчина 1986 года рождения, находясь около жилого дома, расположенного вблизи улицы Симоновский Вал в городе Москве, применяя насилие в отношении ранее не знакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Через некоторое время мужчина совершил нападение на другую женщину около жилого дома недалеко от Крутицкой набережной. В этот раз 37-летнего подозреваемого удалось арестовать. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к таким же преступлениям.

Ранее в Архангельске был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы. Мужчина напал на несовершеннолетнюю 1 июля недалеко от городской администрации. Он затащил школьницу в кусты, где надругался над ней.