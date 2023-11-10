В Москве задержали трех бывших следователей РЕН ТВ: трех бывших московских следователей задержали по делу Merlion

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Правоохранительные органы Москвы задержали трех экс-сотрудников Следственного комитета России, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, претензии к бывшим следователям Рустаму Юсупову, Андрею Жерютину и Сергею Ромодановскому могут быть связаны с расследованием дела компании Merlion.

Офицеров юстиции подозревают в получении взяток, мошенничестве, фальсификации доказательств и участии в преступном сообществе. Известно, что Юсупов был начальником Хорошевского следственного отдела. Ромодановский возглавлял Следственное управление по СЗАО, а Жерютин работал его заместителем. После предъявления обвинений задержанным Басманный суд вынесет решение об избрании меры пресечения.

Бывшего генерального директора Merlion Вячеслава Симоненко обвиняют в создании преступного сообщества. Следствие также установило, что он инсценировал покушение на себя, чтобы завладеть всеми активами компании и вымогать деньги у партнеров. В прошлом году ему было предъявлено обвинение.

Ранее в Дагестане задержали заместителя министра внутренних дел Руфата Исмаилова, подозреваемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Правоохранители провели обыски у него дома и на рабочем месте. Позднее Басманный суд Москвы отправил высокопоставленного чиновника под арест до 2 января.