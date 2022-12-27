В Москве задержали студентов, под видом полицейских похитивших человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция в Москве задержала троих студентов, которые подозреваются в похищении человека, сообщается в Telegram-канале МВД России. В ведомстве уточнили, что молодые люди притворились сотрудниками полиции.

Дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников, они оборудовали синим проблесковым маячком. На этом автомобиле фигуранты в масках подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков, — говоритсяв сообщении.

По информации МВД, подозреваемые несколько раз выстрелили в воздух, надели наручники на молодого человека и, обвинив в торговле запрещенными веществами, увезли в неизвестном направлении.

О происшествии в полицию сообщила свидетельница.

В ходе розыскных мероприятий полицейские уже через полчаса задержали на Ярославском шоссе троих подозреваемых и освободили похищенного, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что полицейские нашлипятилетнего ребенка, год назад похищенного в Санкт-Петербурге, в Железногорске Курской области. При этом силовики задержали его предполагаемого похитителя — бывшего члена организации «Совет отцов» Константина Сапрыкина. Заявление о похищении ребенка подала в полицию мать мальчика Марина Мальцева в декабре 2021 года.