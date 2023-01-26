В Москве задержали рвущегося на СВО мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полицейские задержали пьяного мужчину, который пытался войти в военкомат в три часа ночи и требовал, чтобы его отправили в зону СВО, сообщает Telegram-канал Baza. Задержанного отправили на освидетельствование и оформили протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

45-летний мужчина пришел к зданию Перовского военкомата около 4 утра 25 января. Сперва он пытался пройти на территорию через ворота, но когда понял, что они закрыты, стал искать способы пролезть туда. Вызванные на место сотрудники полиции задержали мужчину, во время допроса задержанный пояснил, что немного выпил и ему «срочно нужно на войну».

Ранее осужденный за убийство 81 человека Михаил Попков, более известный как «ангарский маньяк», заявил, что хочет отправиться в зону проведения спецоперации. Он рассказал, что его действующая военно-учетная специальность могла бы быть востребованной при проведении боевых действий, а обучение более современным техникам в его случае не займет много времени. Однако источник в силовых структурах заявил, что об отправке Попкова в зону СВО речи идти не может, а его слова вызваны лишь желанием напомнить о себе.