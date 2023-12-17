Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу в воскресенье Гидрометцентр: мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 17 декабря ожидается мокрый снег, облачная погода и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По данным метеорологов, днем температура воздуха будет колебаться от +1 °C до −1 °C, а ночью опустится до −1 °C.

Атмосферное давление, по прогнозам синоптиков, составит 741 мм ртутного столба, ветер западный и северо-западный 7–12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Ночью давление поднимется до 743 мм ртутного столба, а ветер утихнет до 7–10 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что до конца недели сугробы в Москве могут вырасти до 10–15 сантиметров. По его словам, пятница окажется самым снежным днем. При этом в выходные прогнозируется резкое потепление, в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха увеличится до плюсовых значений.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше нуля градусов, но, несмотря на оттепель, рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года.