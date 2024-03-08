В Москве задержали «расхитителя» тюльпанов МВД РФ: в Москве задержан подозреваемый в краже тюльпанов на сумму 2 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московских правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже партии тюльпанов, заявила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ущерб был нанесен на сумму более 2 млн рублей, уточнила она.

Мужчина откликнулся на вакансию экспедитора в Москве, которую опубликовала архангельская предпринимательница. Подозреваемый предложил свои услуги и нашел водителя для перевозки цветов.

После того как тот отправился по маршруту, аферист изменил адрес пункта назначения. Туда ничего не подозревавший водитель и отвез всю партию цветов. Ущерб, нанесенный женщине, превысил два миллиона рублей, — отметила представитель ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все тюльпаны были возвращены предпринимательнице, констатировал Волк.

Ранее жительница Каменска-Уральского поймала своего 19-летнего внука на воровстве денег и написала на него заявление в полицию, передает пресс-служба ГУ МВД региона. Теперь против молодого человека, укравшего у бабушки 25 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье о краже. Как установило следствие, молодой человек приходил в гости к родственнице, дожидался, когда она выйдет из дома, и забирал деньги из шкафа.