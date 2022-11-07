В Москве задержали публициста, вымогавшего 17 млн рублей у миллиардера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали публициста Сергея Бориснева — его подозревают в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка за непубликацию компромата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В агентстве уточнили, что задержание провели в ходе получения Борисневым аванса в размере 900 тысяч рублей.

По подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у Сергея Цикалюка задержан публицист Сергей Бориснев. Он угрожал опубликовать в своей книге информацию, порочащую честь и достоинство предпринимателя. Задержание проведено при получении аванса в 900 тысяч рублей, — сообщил спикер агентства.

По словам собеседника, против Бориснева возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Публицисту грозит семилетний срок.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — отметил спикер.

Сергей Цикалюк — предприниматель, основатель и руководитель «Военно-страховой компании». Бизнесмен неоднократно входил в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» по версии «Коммерсанта».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об аресте на два месяца журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. По данным канала, сотрудник СМИ был задержан 4 ноября. Изначально Бигаева вызывали на допрос в качестве свидетеля, однако позже его статус поменяли на подозреваемого.