В Москве задержали пришедшую с ножом в ресторан блогершу Максимовскую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали блогершу Юлию Максимовскую, которая пыталась попасть в один из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» с ножом, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, с жалобой в полицию обратились ее подписчики.

Как пишет SHOT, поводом для их беспокойства стали опубликованные видео, на которых Максимовская ведет себя неадекватно: в частности, она попыталась зайти с ножом в ресторан «Вкусно — и точка», но ее выставил за дверь охранник заведения.

По данным РЕН ТВ, после инцидента девушка с ножом в руке побежала по оживленной улице. Затем к ней домой заявились полицейские. Издание отмечает, что Максимовская начала оскорблять правоохранителей и вести себя неадекватно. По предварительной информации, добавляет РЕН ТВ, в момент задержания блогерша находилась под воздействием наркотиков, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого блогер Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела член Общественной палаты и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина заверила, что Лига безопасного Интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ).

Днем 9 ноября Некоглай был задержан полицией через сутки после публикации ролика. Тиктокера доставили в ОМВД по Пресненскому району Москвы.

Позже стало известно, что Пресненский суд Москвы решил депортировать Некоглая из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».

Накануне стало известно, что Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на решение Пресненского суда Москвы о штрафе и выдворении из России блогера Некоглая (Николая Лебедева).