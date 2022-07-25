В Москве задержали политика Леонида Гозмана

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Леонид Гозман

В Москве полиция задержала общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова. С чем связано задержание, на данный момент не известно.

Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции, — сказал Бирюков.

Он также пояснил, что по словам правоохранителей, Гозман находится в федеральном розыске, но оснований для него нет, так как общественнику пока не предъявлено никаких обвинений.

15 июля Гозман был на допросе в управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства.

Ранее стало известно, что 13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика и активиста Илью Яшина по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября.