В Москве задержали покусавшего полицейского хоккеиста Мелкумова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину, который отказывался оплачивать счет в кафе, а затем укусил одного из правоохранителей за палец, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. По информации агентства, нарушителем оказался нападающий команд Любительской хоккейной лиги «Марьинские кабанчики» и «Металлург» Артем Мелкумов.

Инцидент произошел 17 августа в кафе на Нижней Радищевской. В ходе разбирательства мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес полицейскому телесные повреждения, после чего был задержан.

Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлена группа граждан, отказывавшихся оплачивать счет. В ходе разбирательства один из мужчин повел себя агрессивно нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции, — рассказали в управлении.

Ранее правоохранители также задержали подозреваемых в нападении на журналистов ВГТРК. Инцидент произошел 17 августа, когда съемочная группа вела репортаж в одном из жилых домов в столичном районе Бирюлево Восточное. Позднее стало известно, что подозреваемых заключили под стражу.