В Москве задержали поджигателя машины с Z-символикой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» написал, что московскими правоохранителями был найден и задержан молодой мужчина, который поджег автомобиль с Z-символикой, которая ассоциирована с проведением специальной военной операции на Украине. По информации канала, хулиганом оказался Филипп Масловский, ему 23 года. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В «112» передают, что подожженная машина Land Crusier стояла на Алтуфьевском шоссе. Возгорание потушили пожарные, которые в минуты распространения огня проезжали мимо. В итоге у машины сгорела только боковая часть салона и моторный отсек.

Правонарушителя нашли быстро, он уже задержан. В ближайшее время для поджигателя выберут меру пресечения.

До этого на северо-востоке Москвы вандалы обстреляли автомобили с Z-наклейкой и георгиевской лентой. Владельцы машин обратились с заявлением в полицию. Они подозревают, что транспортные средства расстреляли неслучайно и злоумышленник выбрал их из-за патриотических знаков.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V.