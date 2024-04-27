В Москве задержали подростка за призывы к пропаганде терроризма СК возбудил дело о пропаганде терроризма в отношении 16-летнего подростка

Фото: t.me/skmoscowgsu*

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в связи с призывами к пропаганде терроризма, юношу задержали, сообщает пресс-служба столичного главка СК России. Источник РИА Новости уточнил, что его подозревают в поддержке деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 марта подросток в доме по Кантемировской улице в Москве оставил в Telegram комментарий, в котором призывал к пропаганде терроризма в России. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства юноши и изъяли технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.