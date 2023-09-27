В Москве задержали подозреваемых в поджоге судебного участка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала подозреваемых в поджоге судебного участка в Москве в августе этого года, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, ими стали двое мужчин 31 и 30 лет.

Пока, по данным канала, их подозревают по статье об умышленном повреждении имущества. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося.

Пожар в участке мирового судьи № 160 на северо-западе Москвы произошел ночью 28 августа. Огонь вспыхнул в кабинете секретаря судьи. Площадь возгорания составила 6 кв. м. После того как сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных. После тушения в кабинете нашли полулитровую бутылку с фитилем.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что во Владивостоке мужчина попытался поджечь здание военного комиссариата. Облив одно из окон здания горючей жидкостью, он сбежал. По словам очевидцев, пламя быстро погасло. Инцидент произошел в Первомайском районе, отмечает канал.

Накануне в Московской области до 23 октября арестовали поджигателя российского флага в Химках. Он сделал это рядом со входом в спортивный комплекс «Родина». Ранее мужчина привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и просил поместить его под домашний арест.