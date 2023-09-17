В Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Москве задержала мужчину, который подозревается в жестоком обращении с котом, передает РИА Новости со ссылкой на источник в столичном главке МВД. Животное направят в ветеринарную клинику.

В субботу граждане обратились в полицию и уведомили о видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение с котом. По данным заявителей, злоумышленник мог находится на складе, который расположен в Тарном проезде.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и доставили в местный отдел для проведения дальнейшего расследования. В настоящее время ведется проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Приморском крае полиция начала разбирательство в отношении подростков, отрезавших голову собаке в селе Родниковом Кировского района. В местных пабликах появилось видео, вероятно, снятое одним из малолетних живодеров, на котором автор ролика показывает в кадре биту и нож, предположительно, демонстрируя убитое животное.

Адвокат Леонид Исаев призвал создать в России базу живодеров и наказывать их с малого возраста, чтобы пресекать садизм у истоков. Правозащитник предложил привлекать к ответственности за издевательства над животными с 14 лет. Юрист напомнил, что сейчас безопасность животных обеспечена хуже человеческой, чем пользуются желающие развить в себе жестокость.