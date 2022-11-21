В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. У него найдена банковская карта жертвы. В ближайшее время он будет проверен на причастность к этому преступлению, сообщается в Telegram-канале столичного главка СКР.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению, — говорится в сообщении.

Тело 50-летнего водителя такси было найдено во дворе жилого дома улице Ельнинской. Он был задушен. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве 19-летнего сына священника подозревают в убийстве водителя такси бизнес-класса. По его сведениям, молодой человек вызвал «Майбах», покатался, а после зарезал 31-летнего водителя.