В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девочек в 2011 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в 2011 году, сообщает столичное управление СКР. По данным ведомства, мужчина действовал подельником, личность которого тоже установлена. Последний объявлен в розыск. Известно, что оба мужчины были знакомы с несовершеннолетними.

По данным следствия, 16 октября 2011 года двое мужчин, находясь в лесопарковой зоне, расположенной вблизи улицы Лескова в городе Москве, применяя насилие, совершили изнасилование ранее незнакомых несовершеннолетних девушек. После совершенных преступлений фигуранты скрылись с места происшествия, — сообщили в СКР.

В расследовании были использованы современные сложные судебные экспертизы. Специалисты проверили полученные следы преступления по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам. Подозреваемый вину не признал. В ближайшее время пройдет суд по избрании ему меры пресечения.

Ранее в Дорогомиловский районный суд Москвы поступило дело против 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве шестерых человек в апреле 1994 года. В тот год он был назначен исполнителем заказного убийства четверых человек. У него было три подельника, преследование которых было прекращено в связи с их смертью. 30 апреля они прибыли в спорткомплекс на Бережковской набережной, где убили четверых назначенных жертв, а также двух очевидцев.