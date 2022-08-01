В Москве задержали офицера полиции при передаче взятки

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Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 млн рублей в Москве от потерпевших за возбуждение уголовного дела по заявлению о мошеннических действиях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, фигуранта задержали 29 июля, в отделе полиции начата служебная проверка.

В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина задержан, — сказал источник.

Ранее экономист Евгений Надоршин рассказал, что чиновники-коррупционеры получают за свои услуги не только взятки в виде денег, но и выгоду от неофициальных связей с теми, с кем «контактов быть не должно» или же эти контакты должны вестись исключительно по формальным каналам. По его словам, коррупция в России также проявляется в том, что между лицами, которые не должны быть связаны в госуправлении, образуются взаимовыгодные контакты.