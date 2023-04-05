В Москве задержали одного из самых разыскиваемых людей в Европе SHOT: в Москве задержан россиянин, которого 10 лет разыскивал Интерпол

Фото: Соцсети

Эрнест Гаммер

В Москве задержали Эрнеста Гаммера, которого 10 лет разыскивал Интерпол, сообщает Telegram-канал SHOT. Россиянин, обвиняемый в нападении с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине, был приговорен к четырем годам лишения свободы, но с 2013 года находился в бегах.

Гаммер был объявлен в международный розыск по запросу эстонских властей. Мужчину задержали в центре Москвы 4 апреля. По данным SHOT, Гаммера вычислили по камерам. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Европол даже печатал фото Гаммера на почтовых открытках. На них к мужчине обращались от лица полиции и просили связаться с ними.

Таллинский окружной суд признал Гаммера виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, в августе 2010 года гражданин РФ дважды ударил ножом посетителя клуба Cathouse.

Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в интересах Украины. По данным спецслужбы, задержанные за денежное вознаграждение собирали сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российской армии в условиях проведения спецоперации.