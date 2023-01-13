В Москве задержали мужчину при попытке продажи госнаград СССР

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Полицейские задержали мужчину при попытке продажи государственных наград СССР на Арбате, сообщает «МВД Медиа». По данным портала, преступником оказался 44-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него четыре медали: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», а также юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В источнике уточнили, что звонок в полицию совершили москвичи. По данным жителей столицы, неизвестный пытался продать госнаграды в местах скупки антиквариата. Задержанный попытался оправдаться тем, что медали были найдены им на улице.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что суд арестовал подозреваемого в разбое, покушении на убийство и изнасиловании пенсионерки в Московской области. По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый через окно проник в частный дом в городе Фрязино, где похитил у 82-летней женщины деньги и изнасиловал ее. Позже он избил пенсионерку, попытался задушить, в итоге поджег дом и скрылся.