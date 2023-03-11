В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца Mash: в Реутове задержали преступника из Азербайджана, находящегося в базе Интерпола

Полицейские на востоке Москвы устроили погоню за автомобилем, в котором оказался находящийся в базе Интерпола 29-летний уроженец Азербайджана Юсифи Джабаров, передает Telegram-канал Mash. Мужчину разыскивали на Украине по подозрению в убийстве, а в России — за незаконное хранение оружия.

Силовики сначала попытались остановить авто Джабарова на МКАДе для проверки, но тот не подчинился требованию. Погоня закончилась в подмосковном Реутове, где подозреваемый бросил свой автомобиль и попытался сбежать. Остановился он только после того, как услышал несколько предупредительных выстрелов.

При задержании у мужчины нашли при себе пистолет.

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