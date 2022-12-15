В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажира метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом в вагоне метро, сообщает пресс-служба МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в вагоне поезда, следовавшем от станции метро «Жулебино» в сторону «Котельников». 43-летний житель Подмосковья подошел к 22-летнему пассажиру подземки и выхватил у него телефон, после чего вытащил нож. Отойдя от нападавшего на безопасное расстояние пострадавший связался с машинистом по экстренной связи и сообщил о преступлении. По прибытии на станцию полицейские задержали грабителя.

Ранее в Санкт-Петербурге на станции метро «Петроградская» мужчина прилюдно избил другого. В Сети был опубликован видеоролик с моментом произошедшего. На кадрах видно, как два пассажира выходят из вагона и один бьет другого, тот моментально падает на пол. Позднее у него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Тот, кто бил, попытался поднять рухнувшего оппонента, но не смог этого сделать и ушел.