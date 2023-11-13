В Москве задержали мужчину, избившего девушку ножкой табуретки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в избиении девушки ножкой табуретки, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Также злоумышленник наносил удары кулаками, угрожал убийством и не выпускал пострадавшую из квартиры.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на улице Маршала Соколовского, между молодыми людьми вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта 35-летний мужчина нанес 25-летней потерпевшей не менее 30 ударов кулаками и не менее двух ударов ножкой табурета по голове, спине и конечностям.

При этом обвиняемый угрожал девушке убийством и не позволял ей покинуть квартиру. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. «г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ, — отметили в прокуратуре.

Ранее уфимец похитил возлюбленную и в течение двух недель пытал ее в квартире. По информации SHOT, девушку спасла мать молодого человека, которая неожиданно пришла в гости к сыну. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.