В Москве задержали мужчину, чьим шприцем укололся ребенок в каршеринге

Фото: Прокуратура Москвы

На западе Москвы задержали мужчину, чьим шприцем укололся ребенок в машине каршеринга, сообщила столичная прокуратура. Это уроженец Ставропольского края, ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности.

Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 года рождения, — говорится в сообщении.

21 августа в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью во время поездки с отцом на автомобиле каршеринга. Экспертиза установила, что в шприце, оставленном в машине предыдущим арендатором, находилось наркотическое вещество мефедрон.

Инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что девочка, случайно уколовшаяся шприцем с мефедроном в автомобиле каршеринга в Москве, могла заразиться ВИЧ или вирусным гепатитом при наличии на игле их возбудителей. Он также назвал реальным шанс, что все обойдется. Он указал на высокую вероятность того, что девочка избежит заражения, поскольку инцидент был вовремя обнаружен.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.