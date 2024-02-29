В Москве задержали мошенника, подозреваемого в краже 162 млн рублей МВД: полиция задержала мошенника, похитившего у москвички 162 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Москвы задержала телефонного мошенника, который подозревается в хищении у 31-летней женщины 162 млн рублей, передает пресс-служба столичного управления МВД. Всего в преступной схеме участвовали три человека.

Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками банков и правоохранительных органов. Сначала они убедили жертву, что ее средства пытаются похитить, после чего москвичка перевела на их счет 26,4 млн рублей. Женщина под давлением преступников также продала квартиру на Пречистинке.

Следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры, а вырученные деньги в размере 129 миллионов рублей передала неизвестным, — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого, которым оказался 25-летний мужчина, задержали на Инициативной улице в Москве. Против него было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Ранее прокуратура столицы информировала, что телефонные мошенники выманили у московской пенсионерки 1,8 млн рублей, пообещав помочь в лечении сестры, их курьера задержали. Когда посыльный забирал у женщины деньги, он вручил ей букет цветов, так как москвичке обещали «приятный сюрприз».