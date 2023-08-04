В Москве задержали иностранца с 10 кг гашиша в сумках с продуктами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полиция задержала иностранца, приехавшего в Россию из ближнего зарубежья, с партией гашиша в сумках с продуктами. Всего при нем обнаружили около 10 кг наркотического вещества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в разговоре с Lenta.ru.

Как уточняет издание, на след наркокурьера вышла полицейская собака. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ. Подозреваемого заключили под стражу. На оперативных кадрах видно, как полиция кладет мужчину на землю и надевает на него наручники.

По предварительной версии, задержанный входил в состав преступной наркогруппировки. Следствие считает, что граждане из страны ближнего зарубежья организовали канал поставки наркотиков на территорию Московского региона, откуда в дальнейшей поставляли запрещенные вещества поездом и автомобилями в другие области России с целью сбыта.

Во Всеволожском районе Ленинградской области ранее девушка, отправившаяся в лес за ягодами, обнаружила пакет с наркотиками. По данным полиции, всего находка содержала более полукилограмма наркотического вещества.

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