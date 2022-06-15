Mash: в Москве задержали подозреваемого во взломе российской таможни

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве Олега Русаковича по подозрению во взломе Единой информационной системы Федеральной таможенной службы, передает Telegram-канал Mash. Предполагается, что он помогал проходить таможню «нужным товарам».

С 2018-го по 2021 год Русакович менял и похищал данные, представляющие собой государственную тайну. Предполагается, что «хакер» вступил в сговор с неустановленными лицами, после чего воспользовался чужим аккаунтом, чтобы взломать ЕИС ФТС.

В настоящее время Русакович находится под домашним арестом. На него зарегистрировано несколько квартир и около десяти автомобилей.

Ранее хакеры Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России. Они потребовали выплатить им 0,5 биткоина за то, чтобы они не «слили» в публичный доступ личные данные пользователей портала.