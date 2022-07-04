В Москве задержали гендиректора сгоревшей наркологической клиники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские следователи задержали 40-летнего генерального директора частной наркологической клиники, в которой произошел пожар, приведший к гибели одной из пациенток, пишет Lenta.ru. Об этом изданию рассказала представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, задержанного подозревают в причинении смерти по неосторожности и в нарушении требований пожарной безопасности (ст. 109 и 219 УК РФ).

Пожар в здании наркологической клиники, расположенной в проезде Черского на севере Москвы, произошел ночью 3 июля. В огне погибла одна из пациенток — женщина 1974 года рождения. Известно, что еще трое мужчин были госпитализированы.

В ходе допроса генеральный директор клиники признал вину. Он рассказал, что в помещениях действительно отсутствовали средства для тушения пожаров. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи собираются просить заключить его под стражу.

Накануне вечером пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Огонь вспыхнул на верхних этажах высотки. По предварительным данным, загорелись деревянные строительные леса. Информации о пострадавших нет.