Baza: в Москве задержали экс-главу ОВД за организацию незаконной миграции Baza: в Москве задержали экс-главу ОВД Тургенева по делу о незаконной миграции

Фото: УВД по ТиНАО

Андрей Тургенев

Telegram-канал Baza, сообщает, что в Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. По данным канала, его подозревают в организации незаконной миграции.

Как сообщает Baza, вместе с Тургеневым был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган. По информации канала, следствие считает, что сотрудники полиции в течение долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев. Baza уточняет, что они нелегально оформили более тысячи мигрантов.

Канал сообщил, что возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции, максимальное наказание по одной из этих статей предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Baza утверждает, что Тургенев вышел на пенсию в феврале 2024 года, однако на сайте УВД по ТиНАО полковник Тургенев значился как глава ОВД «Коммунарский» еще 1 апреля, сейчас эту должность занимает подполковник полиции Павел Аршун.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что в России необходимо ужесточить миграционный контроль. По его словам, приезд мигрантов должен быть только целевой – например, по работе – и на конкретный срок. Кроме того, их пребывание должно быть подконтрольно, добавил он.