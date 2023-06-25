В Москве задержали двух фанатов фурри с винтовками Мосина Задержанные в Москве фанаты фурри-культуры заявили, что хотели поддержать ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве вечером 24 июня были задержаны два молодых человека 18 и 20 лет в масках животных, характерных для субкультуры фурри, и с охолощенными винтовками Мосина, передает Telegram-канал Baza. Они заявили, что вышли на улицу, чтобы поддержать ЧВК «Вагнер».

Молодые люди вышли на Чоботовскую улицу с оружием. Там их заметили прохожие, которые вызвали полицию. Задержали их у дома на Боровском шоссе.

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Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. По данным канала, все они заявили, что не хотят возвращаться к своим, и сдали оружие.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.