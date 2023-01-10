В Москве задержали двух человек за рекламу наркошопов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали двух 19-летних юношей за расклейку в метро листовок с рекламой торговых площадок в Сети, где продаются наркотики, сообщает Telegram-канал Baza. Молодым людям грозит привлечение к административной ответственности, они могут быть оштрафованы на сумму от пяти тысяч до 30 тысяч рублей.

Правонарушение было совершено 7 января. До того, как юноши привлекли внимание полиции, они успели расклеить по меньшей мере 30 объявлений в вагонах метро. По факту произошедшего проводится проверка, не исключено, что по ее итогам в отношении молодых людей будут возбуждены уголовные дела.

Telegram-канал отмечает, что после закрытия «Гидры» — крупнейшей торговой площадки по распространению запрещенных веществ, конкуренты ведут борьбу за ее клиентов, устраивая рекламные кампании, в том числе в столичной подземке.

Ранее начальник главка МВД по контролю за оборотом наркотиков Иван Горбунов рассказал, что в России с 2017 года в 2,5 раза выросло число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков. Он также отметил, что на 56% возросло количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе в форме соучастия.

Предупреждаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.