В Москве задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Задержаны учредитель и гендиректор ООО «Нова Флоре» Антон Мачелюк, а также специалист по охране труда и пожарной безопасности на железнодорожной станции Москва-Ленинградская Владимир Коновалов. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователями Западного межрегионального СУТ СК России в рамках расследования уголовного дела о пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи провели допрос подозреваемых. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Работы на месте происшествия продолжаются.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.