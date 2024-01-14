В Москве задержали двух блогеров, хулиганивших в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали 20-летнего уроженца Ростовской области и 16-летнего местного жителя, которые хулиганили в метро и затем выкладывали ролики в Сети, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Личности еще нескольких фигурантов устанавливаются.

Они бегали по крыше вагонов, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой, а также [задержанные] инсценировали драку, — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители также ищут еще одного, 18-летнего жителя Москвы, участвовавшего в съемке роликов. В надзорном ведомстве напомнили, что за мелкое хулиганство предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток. Кроме того, статья КоАП об умышленном нарушении транспортной безопасности предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо арест на срок до 10 суток.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что действия фигурантов также могут рассматриваться как вандализм. По его словам, в таком случае нарушители могут подпасть под статью об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, что чревато наказанием в виде штрафа, исправительными работами либо арестом на срок до трех месяцев.

В начале недели пассажира метро в Москве ранили ножом. Нападавшего задержали и доставили в полицию. По данным СМИ, мужчины повздорили в вестибюле на станции «Саларьево» Сокольнической линии.