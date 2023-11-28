В Москве задержали двоих подростков за диверсии на железнодорожной станции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали двоих подростков, которые устраивали диверсии на железнодорожной станции, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета РФ. По версии следствия, в октябре несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона Домодедово — Белые Cтолбы и головной вагон электропоезда, расположенного на втором пути моторвагонного депо «Домодедово».

Установлено, что подозреваемые получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции через интернет. Подростков заключили под стражу.

В Татарстане ранее был задержан 30-летний безработный мужчина, который планировал серию терактов на территории региона. При обыске у него были обнаружены компоненты для создания самодельных взрывных устройств, а также переписка с членами легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Мужчина признался, что намеревался устроить пожар на территории танкового училища в Казани, а также совершить несколько диверсий на железной дороге в республике. В отношении него возбуждены уголовные дела, ему грозит более 20 лет колонии. Задержанный уже имеет судимость по статье о возбуждении ненависти и вражды.