В Москве задержали свыше десяти рейсов: что случилось, был ли план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более десяти рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы рано утром в воскресенье, 27 августа. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», непогода стала причиной задержки 13 авиарейсов, еще четыре были отменены.

Почему отменили рейсы

В аэропорту Внуково по состоянию на 05:00 мск задержаны восемь рейсов, три отменены. В Домодедово один задержан и еще один отменен. В Шереметьево по расписанию не смогли вылететь четыре рейса.

Причиной задержек стал сильный туман, окутавший Москву. Власти города не объявляли план «Ковер», как это было 26 августа.

Что говорят в МЧС?

В МЧС России ранее сообщили, что туман ожидается местами в столице с вечера субботы, 26 августа, до 07:00 27 августа. Ухудшение видимости в ведомстве оценили на 200–700 метров.

Спасатели призвали московских водителей быть внимательнее на дорогах, уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Когда объявлялся план «Ковер» в аэропортах Москвы

Ночью 26 августа что во всех московских аэропортах был объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Ограничения на полеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево авиаслужбы начали вводить с 01:00 мск. Спустя три с половиной часа все три столичные воздушные гавани возобновили работу.

До этого, 25 августа, в столице также был объявлен план «Ковер». Воздушное пространство было закрыто над аэропортами Домодедово и Внуково. Часть самолетов была отправлена в зону ожидания. Через несколько часов аэропорты возобновили штатную работу, воздушные гавани начали принимать и отправлять рейсы.

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