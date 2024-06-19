В Москве задержали бывшего совладельца крупной лизинговой компании РБК: экс-совладельца лизинговой компании «СГ-Транс» Тайчера задержали в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера задержали в Москве, сообщили РБК три источника на транспортном рынке. По информации журналистов, параллельно с этим у бизнесмена прошли обыски.

Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс», — говорится в статье.

Представители компаний отказались комментировать инцидент. Один из источников уточнил, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Ранее стало известно, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. В феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей.

До этого бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина приговорили к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он был лишен звания подполковника полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей.

Кроме того, суд заключил под стражу главу регионального Министерства архитектуры и строительства Владимирской области, обвиняемого в растрате около 12 млн рублей бюджетных средств. Фигурант до этого возглавлял аналогичный департамент в этом регионе.