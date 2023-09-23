В Москве задержали британца, находящегося в международном розыске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали гражданина Великобритании, который находится в международном розыске, сообщил Telegram-канал Baza. Мужчину остановили для проверки документов на Варшавском шоссе. Там же его пробили по базам, в результате чего выяснили, что он совершил преступление, связанное с угрозой жизни и здоровью, на Мальте.

Также полицейские установили, что мужчина имеет вид на жительство в России. Согласно предписанию суда, после совершения преступления ему было запрещено покидать Мальту, однако это указание британец нарушил, из-за чего и был объявлен в розыск.

По данным канала, в 2020 году мужчина также попал в серьезную аварию. На мотоцикле он врезался в автомобиль, в результате чего заработал травмы головы. До этого британец занимался тайским боксом.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина, осужденный за ряд преступлений, включая убийства, сбежал из колонии строго режима за несколько часов до освобождения. Нетерпеливость грозит ему новым сроком.

Мужчина был приговорен к 22 годам лишения свободы в 2023 году. Его планировали освободить по УДО с заменой оставшейся части наказания на принудительные работы. Как обвиняемому удалось покинуть колонию, пока что неизвестно.